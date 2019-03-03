Легкая верстка + jquery

Всем привет!) Нужно внести правки на сайт http://pent.dissect.ru/ Прикрепил ниже скриншоты, что нужно подправить А также в мобильной версии - есть пару недочетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать копию существующей страницы в интернете с использованием html css jquerry. За дополнительной информацией пишите в личку или на электронный адрес
P.S в личку бывает долго отвечаю, слишком много работы не успеваю!
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