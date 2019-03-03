Легкая верстка + jquery

HTML-версткаЗакрыт33 заявки293 просмотра
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Нужно сверстать копию существующей страницы в интернете с использованием html css jquerry.  За дополнительной информацией пишите в личку или на электронный адрес

P.S в личку бывает долго отвечаю, слишком много работы не успеваю!

jQuery
5 лет назад
visstudio7
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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