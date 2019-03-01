Вёрстка многостраничного сайта с личным кабинетом

Нужно сверстать макет - главная и внутренняя. Есть форма заказа (при клике подгружается картинка в форму) и вызов замерщика - они должны быть рабочими, то есть на почту отправлять введенную информацию. Вёрстка должна быть адаптивная и не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вёрстка многостраничника с личным кабинетом.
С нашей стороны:
1) Хорошая оплата
2) Консультации по реализации вёрстки
3) Дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
Требования к верстальщику:
1) Постоянно на связи (не круглосуточно, но без пропаданий внекуда)
2) Заливаем и показываем прогресс ежедневно, чтоб избежать завтраков.
3) Опыт работы не менее 6 месяцев на реальных проектах.
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