Вёрстка многостраничного сайта с личным кабинетом

HTML-версткаЗакрыт41 заявка449 просмотров
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Требуется вёрстка многостраничника с личным кабинетом.

С нашей стороны:

1) Хорошая оплата

2) Консультации по реализации вёрстки

3) Дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.

Требования к верстальщику:

1) Постоянно на связи (не круглосуточно, но без пропаданий внекуда)

2) Заливаем и показываем прогресс ежедневно, чтоб избежать завтраков.

3) Опыт работы не менее 6 месяцев на реальных проектах.

5 лет назад
Rondos88
Андрей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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