Добавить/оформить вывод последних записей на главной странице WP

На главной странице сайта https://spzp.ru/ под основным контентом идет вывод последних статей. Нужно привести это в более красивый вид, сделать хоть какие-то выделения блоков, привнести стиль, что-то сделать серым, уменьшить шрифты, добавить границы между анонсами и т.д.

Сейчас там работает плагин Posts in Page, там есть опция вывода через свой шаблон, этот шаблон можно как раз создать.

Мне нравится лента на https://rg.ru/tema/ekonomika/finansy/kredit/, когда к анонсу добавляется картинка из поста.

Оплата на карту или ЯД в любой валюте. Сделать нужно сегодня, желательно приступить к работе сразу после взятия заказа в работу.