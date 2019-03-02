Есть готовый рабочий слайдер [url=http://torfobriket.com.ua/test/index.html]http://torfobriket.com.ua/test/index.html[/url] Под него нужно сделать верстку как на макете https://dropmefiles.com/5XZaD Указывайте сроки, цену и скайп для связи Оплата возможно в вебмани (вмр) предоплата с протекцией сделки
Добавить/оформить вывод последних записей на главной странице WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На главной странице сайта https://spzp.ru/ под основным контентом идет вывод последних статей. Нужно привести это в более красивый вид, сделать хоть какие-то выделения блоков, привнести стиль, что-то сделать серым, уменьшить шрифты, добавить границы между анонсами и т.д.
Сейчас там работает плагин Posts in Page, там есть опция вывода через свой шаблон, этот шаблон можно как раз создать.
Мне нравится лента на https://rg.ru/tema/ekonomika/finansy/kredit/, когда к анонсу добавляется картинка из поста.
Оплата на карту или ЯД в любой валюте. Сделать нужно сегодня, желательно приступить к работе сразу после взятия заказа в работу.
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