Сделать поп-ап на сайт

Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Техническое задание тут: [url=https://cloud.mail.ru/public/LD4H/TZLNzRA3E]https://cloud.mail.ru/public/LD4H/TZLNzRA3E[/url] Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Бюджет: 5000 руб. Сроки: 7-14 дней. Работа ...