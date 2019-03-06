Сделать поп-ап на сайт

$5
HTML-версткаЗавершен12 заявок281 просмотр
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Нужно готовый поп-ап сделать через fancybox (или аналогичный плагин с прокруткой поп-апов влево-вправо) и адаптацией под высоту экрана (опишу подробнее).

5 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
i-neekit
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Благодарю Никиту за работу! Профессионально подошел к делу и довольно быстро решил необходимые задачи, рекомендую как хорошего специалиста!
Отличный работодатель