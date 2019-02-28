Адаптивная верстка из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce

Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.

Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/LD4H/TZLNzRA3E

Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.

Бюджет: 5000 руб.

Сроки: 7-14 дней.

Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.