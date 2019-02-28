Доброго времени суток! Нужно скопировать простой лэндос и сделать его адаптивным. Предлагайте сумму
Адаптивная верстка из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.
Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/LD4H/TZLNzRA3E
Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.
Бюджет: 5000 руб.
Сроки: 7-14 дней.
Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.
Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасибо!
- Похожие заказы
- HTML-верстка34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо: 1. в мобильной версии добавить строку поиска (в десктопной она есть) - см. рис. 2. исправить ошибку в десктопной версии, где видео вышло за границы картинки - см. рис. Сайт - http://copier.spb.ru/HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть задача! Спарсить лендинг и сверстать его по определенным требованиям.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Каталог с формой заказа (ЛК, Админка, архив заказов, расчет доставки, подключение системы оплаты) 2. Главная страница типа лэндинга с описанием, вставками на видео из Ютуб 3. Форма обратной связи (отправка в админку) 4. Контакты Пример: http://turanshop.kz/ru/catalog/minvoda_turan/ Только верстка не интересует, нужен ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: Есть скрипт готового проекта из нескольких страниц на котором мы делаем смену дизайна. Одна из страниц сделала на vue.js, все остальные выводятся через codeigniter. Дизайн отрисован в sketch. Что нужно сделать: Сверстать проект. Сделать натяжку на страницу ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
ПСД пришлю, как договоримся . За срочность возможно доплата.Закрыт5 лет назад
Добрый день, нужно подправить дефолтный шаблон M0GUTA СМS - изменить форму всплывающего меню, подменю, убрать затемнение при наведении на меню, в окне товарной карточки убрать границы лишние .HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $90
Сверстать Лэндинг. Тз отправлю после просмотра ваших ваших работЗавершен5 лет назад
Необходима адаптивная верстка + интеграция для магазина на Open Cart 2.3 Шаблон нарисован в Sketch Сроки - неделя.Завершен5 лет назад
Какой плагин использовать для цветных иконок в рубриках или меню? Попробовала menu icons и mega menu icons. Цветных нет иконок или просто не загружаются. Иконки я из интернета скачала на комп. Все картинки 128х128.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад