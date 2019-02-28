Верстка лендинга и прелендинга

HTML-версткаЗакрыт23 заявки425 просмотров
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Есть задача! Спарсить лендинг и сверстать его по определенным требованиям. 

5 лет назад
r0man_1992
31 годФранция
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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