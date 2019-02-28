Разработка сайта: верстка + разработка бэкэнда + развертка

HTML-версткаЗакрыт17 заявок337 просмотров
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1. Каталог с формой заказа (ЛК, Админка, архив заказов, расчет доставки, подключение системы оплаты) 

2. Главная страница типа лэндинга с описанием,  вставками на видео из Ютуб

3. Форма обратной связи (отправка в админку)

4. Контакты

Пример:

http://turanshop.kz/ru/catalog/minvoda_turan/

Только верстка не интересует, нужен человек способный осилить и программную часть.

5 лет назад
xg320
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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