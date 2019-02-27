Сверстать проект. Фикс верстка от 1000 пикселей и мобильная

Нужно сверстать сайт для интернет-магазина.

Далее верстка будет интегрироваться в Joomla.

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Центральная часть сайта на PC фикс от 1000 пикс и более. Всегда стоит по центру, тянется только бэкграунд в шапке и подвале. Адаптация только под мобильный и между 1000 и самой мобильной, чтобы подстраивалось по ширине и количеству товаров на строку. Меню сворачиваем и прочие вещи опираясь на мобильную версию.

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Срок до понедельника, ежедневная выгрузка результатов работ и процесса.

В пятницу 01.02 нужно до 18:00 показать весомый кусок работы.