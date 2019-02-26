Требуется доработка сайта на Wordpress

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Есть практически готовый сайт на Wordpress, но нужны кое-какие доделки. Все они указаны в ТЗ. Готовность требуется к 06.03.19.

Напишите, пожалуйста, кто готов выполнить в срок и качественно. Спасибо!