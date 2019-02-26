Нужен грамотный верстальщик с навыками програмирования. Верстка десктоп+мобильная версия. Нужно воспроизвести модуль https://www.skylift.ru/avtovyshki/bronto-skylift-40-2t2/?act=raschet Мобильная версия в архиве приложена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка интернет-магазина. 13 страниц (плюс-минус две страницы). Адаптив: десктоп, планшет и мобильная версия, но разница между ними, в основном в расположении блоков и размерах шрифтов.
Мы не используем Bootstrap (только сетку от него) и jQuery (только нативный JS, Babel и небольшие библиотеки в помощь, когда нужно). Стартовый шаблон для проекта уже лежит в репозитории, вам нужно лишь клонировать его себе, установить зависимости и можно начинать.
На проекте используется stylelint и ESLint, поэтому есть требование соблюдать стиль написания кода.
Работаем с GitHub: вы вносите изменения, а мы можем видеть, как продвигается работа и где-то скорректировать, если понадобится.
Требования от кандидата:
- HTML, CSS (postCSS) + какой-либо шаблонизатор (мы используем pug)
- Владение нативным JavaScript (ES6), умение обращаться с AJAX
- Владение принципами адаптивной верстки, в том числе, под мобильные устройства
- Работа с SVG на уровне
- Опыт работы с Webpack или хотя бы с gulp
- Умение работать с системами контроля версий (git)
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