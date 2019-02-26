Нужна верстка интернет-магазина. 13 страниц (плюс-минус две страницы). Адаптив: десктоп, планшет и мобильная версия, но разница между ними, в основном в расположении блоков и размерах шрифтов.

Мы не используем Bootstrap (только сетку от него) и jQuery (только нативный JS, Babel и небольшие библиотеки в помощь, когда нужно). Стартовый шаблон для проекта уже лежит в репозитории, вам нужно лишь клонировать его себе, установить зависимости и можно начинать.

На проекте используется stylelint и ESLint, поэтому есть требование соблюдать стиль написания кода.

Работаем с GitHub: вы вносите изменения, а мы можем видеть, как продвигается работа и где-то скорректировать, если понадобится.

Требования от кандидата: