Перенос слайдера с темы Wordpress в html

Нужен верстальщик со знанием vue. Макет разработан в Adobe XD. (Личный кабинет платежной системы) Вышлю кандидатам. Работая объемная. Оплата по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести слайдер с темы WP в html сайт (сайт - копия главной страницы через телепорт)
на данном этапе выходит ошибка такая https://i.imgur.com/hleYFz3.png , от нее нужно избавится)
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