Верстка веб приложения на Angular

Сайт: [url=https://clck.ru/FG4Qt]https://clck.ru/FG4Qt[/url] Правки по калькулятору: В калькуляторе миниатюры заливаются цветом материала, а не самим материалом В калькуляторе сделать все параметры п.1 (Д.Ш.) в 1 строчку, материал справа поднять до верхнего уровня (также в калькуляторе в лайтбоксе, он ...