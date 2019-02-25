Доработка адаптивной верстки сайта

Сайт: [url=https://clck.ru/FG4Qt]https://clck.ru/FG4Qt[/url] Правки по калькулятору: В калькуляторе миниатюры заливаются цветом материала, а не самим материалом В калькуляторе сделать все параметры п.1 (Д.Ш.) в 1 строчку, материал справа поднять до верхнего уровня (также в калькуляторе в лайтбоксе, он ...
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Нужно пройтись по всем страницам, глянуть, какие где есть косяки и указать стоимость, за которую Вы согласны будете доработать адаптив.
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