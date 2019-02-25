Доработка адаптивной верстки сайта

HTML-версткаЗакрыт9 заявок219 просмотров
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Здравствуйте 

Ссылка на сайт: aerofrog.ru/ 

Нужно пройтись по всем страницам, глянуть, какие где есть косяки и указать стоимость, за которую Вы согласны будете доработать адаптив. 

5 лет назад
visnyakovpetr
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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