Верстка одной страницы сайта

Копируем с http://www.pgkweb.ru/order-transportation/ картинки вагонов все, расположение полей сохраняем. Верстка под бутстрап. Мой сайт с мобильной версией. От вас нужен код для вставки в cf7. Срок сутки.
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Нужно сверстать одну страницу сайта под мобильные телефоны
Есть psd пишите цену и сроки.
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