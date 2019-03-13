Доработки Wordpress

http://voltcom-spb.ru

1) Наполнение (вставить текст из ворда прям в точности как в ворде) примерно 10шт.

2) Слайдер на главной, надо чтоб он слайды вставлял в определенной последовательности, по номерам, а он их ставит рандомно или номера путает, ещё картинки переврачивает.

3) Контакты сверху, они должны сжиматся в мобильном, а не перекидывать на строчку и тд.

4) http://voltcom-spb.ru/fotogalereya/ назание галерей, сделать меньше, чтоб их вмещалось как минимум 3 в ряд. Но и название было все видно