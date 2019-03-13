Доработки Wordpress

$30
HTML-версткаЗавершен9 заявок227 просмотров
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http://voltcom-spb.ru

1) Наполнение (вставить текст из ворда прям в точности как в ворде) примерно 10шт. 

2) Слайдер на главной, надо чтоб он слайды вставлял в определенной последовательности, по номерам, а он их ставит рандомно или номера путает, ещё картинки переврачивает. 

3) Контакты сверху, они должны сжиматся в мобильном, а не перекидывать на строчку и тд. 

4) http://voltcom-spb.ru/fotogalereya/ назание галерей, сделать меньше, чтоб их вмещалось как минимум 3 в ряд. Но и название было все видно

WordPress
5 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mel_17_1
25 летАрмения
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
WMZ
Мелинэ спасибо большое за работу. все выполнено качественно, всегда на связи при отсутствии предупреждает. Очень понравилось работать
Всегда был на связи. Оплата во время. Спасибо. Рекомендую!!!
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