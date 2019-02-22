Сделать таблицу из XLS в .html

Здравствуйте, коллеги. Мужчин - с Праздником 23 февр. Требуется помощь в создании анимаций на CSS 3. Требования к Исполнителю - уверенное владение CSS3 анимацией - transition, key и т.д. Темплэйт для layout - взять с моего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть прайс-лист, требуется перевести его в html.
Что бы нормально отображалось и на дескопте и в мобильном.
Последние два поля не нужны.
Так же в шапке сделать для быстрого перехода ссылки (по брендам).
По срокам не тороплю.
Подойдет работа для новичков.
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