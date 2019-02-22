Сделать таблицу из XLS в .html

Есть прайс-лист, требуется перевести его в html.

Что бы нормально отображалось и на дескопте и в мобильном.

Последние два поля не нужны.

Так же в шапке сделать для быстрого перехода ссылки (по брендам).

По срокам не тороплю.

Подойдет работа для новичков.