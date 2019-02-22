Простой, всплывающий блок на JS

Здравствуйте!

Нужен код всплывающего блока на JS. Нужно следующее:

1. Блок должен выводиться в левой, нижней части экрана. Вот пример из сайта конкурента: http://bit.ly/2U0aAaV

Скриншот: https://prnt.sc/mp1hys

2. Блок должен иметь кнопку "Крестик" для закрытия. Не отслеживаем историю, куки. Если пользователь закрыл блок. Потом обновил страницу, то блок показывается снова.

3. Блок должен показываться только после прокрутки. Например, после 200 пикселей сверху.

4. Размер блока должен подстраиваться под содержимое блока. Внутри блока будет помещаться реклама, баннеры. Блок может иметь следующие размеры: 336x228, 300x250, 200x120 и т.д.

То есть размер блока зависит от того, что размещено внутри блока.

По сути нужен простейший, всплывающий блок в левой нижней части экрана. Вот и все.