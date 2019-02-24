Помощь в верстке html сайта

HTML-версткаЗавершен9 заявок630 просмотров
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Здравствуйте,

Есть простенький сайт на обычном html без движка. Нужно внести некоторые изменения и добавить пару блоков, детали конечно уже при личной переписке, но в целом для знающего человека задача легкая.

HTML
5 лет назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
VANDEL
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил все пожелания, во время и всегда был на связи! Рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, своевременная оплата. Буду рад поработать еще!
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