Помощь в верстке html сайта

Доброго времени Вот исходники https://yadi.sk/d/z0pvWMnC24U_FQ , там то, что нужно сверстать ТЗ https://yadi.sk/d/2pb01HTZgpNr8Q Сам сайт http://salyat.com Постоплата рублями 2000 руб Срок - неделя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Есть простенький сайт на обычном html без движка. Нужно внести некоторые изменения и добавить пару блоков, детали конечно уже при личной переписке, но в целом для знающего человека задача легкая.
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