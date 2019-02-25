Копируем с http://www.pgkweb.ru/order-transportation/ картинки вагонов все, расположение полей сохраняем. Верстка под бутстрап. Мой сайт с мобильной версией. От вас нужен код для вставки в cf7. Срок сутки.
Есть сайт, нужно из его главной страницы сделать лендинг для арбитража
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скажу сразу что это не воровство чужого контента, потому что некоторых это смущает. Сайт который мы будем частично копировать согласен на это, потому что через этот лендинг я буду к нему же перенаправлять клиентов. В общем задача простая. Есть страница из нее нужно сделать чистый хмтл лендинг, который будет максимально легко и быстро загружаться. Все активные элементы на сайте типа каких-то выпадающих списков, кнопок подписок и т.д. просто делаем кликабельной картинкой. В общем для тех кто хоть немного понимает о чем речь я думаю все и так будет ясно. Есть сайт, нужно из его главной страницы сделать легкий лендинг для арбитража.
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