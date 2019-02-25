Есть сайт, нужно из его главной страницы сделать лендинг для арбитража

HTML-версткаЗавершен7 заявок213 просмотров
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Скажу сразу что это не воровство чужого контента, потому что некоторых это смущает. Сайт который мы будем частично копировать согласен на это, потому что через этот лендинг я буду к нему же перенаправлять клиентов. В общем задача простая. Есть страница из нее нужно сделать чистый хмтл лендинг, который будет максимально легко и быстро загружаться. Все активные элементы на сайте типа каких-то выпадающих списков, кнопок подписок и т.д. просто делаем кликабельной картинкой. В общем для тех кто хоть немного понимает о чем речь я думаю все и так будет ясно. Есть сайт, нужно из его главной страницы сделать легкий лендинг для арбитража.

5 лет назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Fraim26
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
2 дня
WMZ
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