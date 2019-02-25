Front-end Developer
Skills:
- HTML, CSS (preprocessors, bootstrap, material-ui, ant-design, blueprint.js)
- JavaScript (ES5, ES6+), TypeScript
- Frameworks:
- Vue.js
- Angular 8+ (basic understanding)
- Libs:
- React.js (more 1.5 years experience)
- Redux, Mobx, Vuex, react-query and etc.
- SignalR.js (socket client for js)
- Leaflet (a lot of experience) and etc. libs
- Mobile development:
- React Native (no commercial experience, but this direction very interesting)
- Backend development:
- Node.js (Express)
- Data base:
- Mongo, Mongoose (client)
- Other:
- Webpack
- Git (Github, Gitlab)
- Zeplin, Figma, Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Landing page для тренировки133 просмотра
- Верстка интернет-магазина109 просмотров
- Верстка торгово-промышленной палаты111 просмотров
- Верстка интеллектуально-развлекательной игры Quiz110 просмотров
Отзывы заказчиков
$135
10 баллов
4 года назад
Заверстал вовремя, правки сделал.
Ответный отзыв
Оплата была произведена чуть-чуть не в срок. Заказчик адекватный, рекомендую!
$77
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Ярославу. Сделал на славу, время взял с запасом, но уложился в запланированный мною срок :) чем собственно и порадовал. Оценка отлично - так держать !
Ответный отзыв
Работа была оплачена в срок, вопросов по заданию не было. Рекомендую, отличный заказчик!
$15
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель! Все сделал быстро и за адекватную цену! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко ставит цели, и вовремя оплачивает работу!