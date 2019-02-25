Fraim26

Ярослав Fraim26

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end Developer

Skills:

- HTML, CSS (preprocessors, bootstrap, material-ui, ant-design, blueprint.js)

- JavaScript (ES5, ES6+), TypeScript

- Frameworks:

- Vue.js

- Angular 8+ (basic understanding)

- Libs:

- React.js (more 1.5 years experience)

- Redux, Mobx, Vuex, react-query and etc.

- SignalR.js (socket client for js)

- Leaflet (a lot of experience) and etc. libs

- Mobile development:

- React Native (no commercial experience, but this direction very interesting)

- Backend development:

- Node.js (Express)

- Data base:

- Mongo, Mongoose (client)

- Other:

- Webpack

- Git (Github, Gitlab)

- Zeplin, Figma, Photoshop

JavascriptTypeScriptHTMLCSSBootstrapFigmaAngularReact NativePhotoshopNode.jsVue.jsReact.jsGitRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
BISOLE
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$135
10 баллов
4 года назад
Верстка макетов
Заверстал вовремя, правки сделал.
Оплата была произведена чуть-чуть не в срок. Заказчик адекватный, рекомендую!
Ответный отзыв
BISOLE
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$77
10 баллов
5 лет назад
Верстка макетов
Спасибо Ярославу. Сделал на славу, время взял с запасом, но уложился в запланированный мною срок :) чем собственно и порадовал. Оценка отлично - так держать !
Работа была оплачена в срок, вопросов по заданию не было. Рекомендую, отличный заказчик!
Ответный отзыв
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Есть сайт, нужно из его главной страницы сделать лендинг для арбитража
Отличный исполнитель! Все сделал быстро и за адекватную цену! Рекомендую!
Отличный заказчик! Четко ставит цели, и вовремя оплачивает работу!
Ответный отзыв