Верстка макетов

$8500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки211 просмотров

заверстать страницы из Figma

https://www.figma.com/file/I2rudO1bTcymS0omwZuzWDSv/Men?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
6 лет назад
BISOLE
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Fraim26
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$135
7 дней
Escrow
Заверстал вовремя, правки сделал.
Оплата была произведена чуть-чуть не в срок. Заказчик адекватный, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Fraim26
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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