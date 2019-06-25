Табличная HTML-верстка одностраничника

Необходимо сделать самую простую (максимально без DIV где это возможно) верстку на таблицах. Без лишнего кода и прочего хлама в файлах. Только самое необходимое - index.html, css и папка image в идеале! Прям реально без лишнего кода! Это приоритетно! Все, что реально не нужно для нормальной работы сайта выкидываем!

Макет сайта прикрепил, с пояснениями.

PSD - https://yadi.sk/i/iKTV9PNrCl6aUQ

Оплата по факту + хороший отзыв. Жду ваших заявок. Все вопросы в личку.