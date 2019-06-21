Верстка лендинга

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Закрыт24 заявки911 просмотров

Всем доброго времени суток. Нужно сверстать адаптивно не большой лендинг на html5 

Требования к верстке: 

1. Врестка десктопа и верстка мобильной версии соответствуют макетам дизайна. 

2. Верстка должна быть адаптивной (при уменьшении экрана с десктопа к мобильной версии должно быть красиво) 

3. Скорость загрузки лендинга должна быть в рамках высокой скорости согласно сервиса:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru 

4. Все кликабельные элементы должны при наведении мышкой анимированными. 

5. Анимация на скринах (справа-слева выплавают при скроллах) 

Превью макета приложил. Оцените пожалуйста по бюджету, приступить нужно сегодня, по срокам 3 дня максимум (то есть в понедельник должно быть уже все готово)

Оплата по демонстрации на вашем хостинге или сервере на банковсткую карту или элетронные деньги (только не вебмани)

HTML
6 лет назад
Develangel
Александр 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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