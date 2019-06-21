Добрый день! Есть сайт mce.inspire.kz Необходимо добавить вслывающее меню. можно просто выслать html код и обновленные css и js Дизайн - можно как при клике на город вверху. UPD. ...
Верстка лендинга
Всем доброго времени суток. Нужно сверстать адаптивно не большой лендинг на html5
Требования к верстке:
1. Врестка десктопа и верстка мобильной версии соответствуют макетам дизайна.
2. Верстка должна быть адаптивной (при уменьшении экрана с десктопа к мобильной версии должно быть красиво)
3. Скорость загрузки лендинга должна быть в рамках высокой скорости согласно сервиса:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru
4. Все кликабельные элементы должны при наведении мышкой анимированными.
5. Анимация на скринах (справа-слева выплавают при скроллах)
Превью макета приложил. Оцените пожалуйста по бюджету, приступить нужно сегодня, по срокам 3 дня максимум (то есть в понедельник должно быть уже все готово)
Оплата по демонстрации на вашем хостинге или сервере на банковсткую карту или элетронные деньги (только не вебмани)
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