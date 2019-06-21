Верстка лендинга

Всем доброго времени суток. Нужно сверстать адаптивно не большой лендинг на html5

Требования к верстке:

1. Врестка десктопа и верстка мобильной версии соответствуют макетам дизайна.

2. Верстка должна быть адаптивной (при уменьшении экрана с десктопа к мобильной версии должно быть красиво)

3. Скорость загрузки лендинга должна быть в рамках высокой скорости согласно сервиса:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

4. Все кликабельные элементы должны при наведении мышкой анимированными.

5. Анимация на скринах (справа-слева выплавают при скроллах)

Превью макета приложил. Оцените пожалуйста по бюджету, приступить нужно сегодня, по срокам 3 дня максимум (то есть в понедельник должно быть уже все готово)

Оплата по демонстрации на вашем хостинге или сервере на банковсткую карту или элетронные деньги (только не вебмани)