Скопировать Landing Page и калькулятор

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок255 просмотров

Всем привет!

Нужно скопировать Landing Page и калькулятор.

Ссылки на сайт и калькулятор прикрепил картинкой.

На сайте нужно изменить возможно картинки, логотипы и контактную информацию + повесить callBack и аналитику.

Срок на выполнение 3-4 дня. 

6 лет назад
Zhenia_Boin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Рекомендую...
Замечательный заказчик! На связи, приятный в общении, понятные хотелки, быстрая оплата. Всем рекомендую: легко работать с хорошими людьми :) Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад