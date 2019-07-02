Имеется новый сайт на OpenCart 2.3. Имеются отличия от того, что рисовал дизайнер(незначительные). необходимо привести сайт к макетному виду.
Верстка и интеграция с WP готового дизайна сайта услуг
По макету psd и прототипу выполнить верстку (Bootstrap 3 1170px) страниц«Главная», «Услуга», «превью статей», «Статья» на движке WordPress. ·
ВАЖНО! Пожалуйста, не используйте при верстке Elementor, Uniq, Widgetkit и т.д.
ВЕРСТКА ВЫПОЛНЕННАЯ, С ПОМОЩЬЮ «БЛОЧНЫХ» ВИДЖЕТОВ, ВИЗУАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРОВ СТРАНИЦ И ТД, ПРИНЯТА НЕ БУДЕТ!
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