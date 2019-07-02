Верстка и интеграция с WP готового дизайна сайта услуг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок320 просмотров

По макету psd и прототипу выполнить верстку (Bootstrap 3 1170px) страниц«Главная», «Услуга», «превью статей», «Статья» на движке WordPress. ·     

  ВАЖНО! Пожалуйста, не используйте при верстке Elementor, Uniq, Widgetkit и т.д.

ВЕРСТКА ВЫПОЛНЕННАЯ, С ПОМОЩЬЮ «БЛОЧНЫХ» ВИДЖЕТОВ, ВИЗУАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРОВ СТРАНИЦ И ТД, ПРИНЯТА НЕ БУДЕТ!

BootstrapElementorWordPress
6 лет назад
barkyd
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$127
10 дней
Escrow
Спасибо Мелинэ. Специалист высокой квалификации. качество работы - высокое. Качество коммуникации - высокое. Соотношение цена качество - отличное. Однозначно рекомендую.
Все отлично. Спасибо за проект. Было приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад