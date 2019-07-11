Добрый день! Есть сайт mce.inspire.kz Необходимо добавить вслывающее меню. можно просто выслать html код и обновленные css и js Дизайн - можно как при клике на город вверху. UPD. ...
Требуется адаптивная верстка сайта на Bootstrap
Требуется адаптивно сверстать макет лендинга, bootstrap3 или bootstrap4.
Есть дизайн только десктопной версии, как должен сайт выглядеть на планшете и мобильном - на ваше усмотрение, главное чтобы смотрелось аккуратно.
Жду предложений по средней стоимости за верстку лендингов и срокам, а также примеров сделанных вами работ.
Оплата - перевод на Вебмани!
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