Требуется адаптивная верстка сайта на Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок281 просмотр

Требуется адаптивно сверстать макет лендинга, bootstrap3 или bootstrap4.

Есть дизайн только десктопной версии, как должен сайт выглядеть на планшете и мобильном - на ваше усмотрение, главное чтобы смотрелось аккуратно.

Жду предложений по средней стоимости за верстку лендингов и срокам, а также примеров сделанных вами работ.

Оплата - перевод на Вебмани!

Bootstrap
6 лет назад
danila82
Данила 
43 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Все было сделано в срок и по ТЗ, рекомендую!
Рекомендую сотрудничество с Данилой!

Заявки фрилансеров

vmanohin
Виталий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад