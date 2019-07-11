Требуется адаптивная верстка сайта на Bootstrap

Требуется адаптивно сверстать макет лендинга, bootstrap3 или bootstrap4.

Есть дизайн только десктопной версии, как должен сайт выглядеть на планшете и мобильном - на ваше усмотрение, главное чтобы смотрелось аккуратно.

Жду предложений по средней стоимости за верстку лендингов и срокам, а также примеров сделанных вами работ.

Оплата - перевод на Вебмани!