Сверстать лендинг

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Закрыт34 заявки457 просмотров

Добрый день

Сейчас лендинг на Тильде http://ves-digital.tilda.ws/imkerei-adaptiv нужно его сверстать HTML/CSS/JS, со всплывающими окнами адаптивно. Не скопировать Тильдовский говнокод а нормально сверстать по новой.

От вас вопросы, цена. срок, условия работы

CSSHTMLJavaScriptTilda
6 лет назад
orchanin
Евгений 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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