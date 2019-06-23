Верстка 1-ого блока

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки177 просмотров

Добрый день фрилансеры.

Надо сверстать 1 блок на существующем сайте.

Пишите только опытные.

Работа 30-60 минут.

Надо сдать до 19:00-20:00

Все исходники предоставлю (макет в figma).

Figma
6 лет назад
Vardan777
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vazgweblancer
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Отлично выполнил ТЗ и даже раньше чем были сроки. Качество 5 из 5 Сроки 5 из 5 Отзывчивость 5 из 5 Пунктуальность 5 из 5 Отличный программист и просто отличный человек. Всем рекомендую :)
Ответственный человек. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vazgweblancer
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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