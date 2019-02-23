Правки свёрстанных страниц (2 шт.) по макетам из Figma

Есть макет одной страницы (каталог шин): https://www.figma.com/file/Hz3Cy36ckkD3zPzxc4rlsPV0/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D1%82%D1%81?node-id=0%3A1

Есть уже свёрстанная страница: https://www.tts.ru/testpage/actions/catalog.php

Правки по этой странице:

1. В safari на планшете криво скролится попап с фильтром: http://prntscr.com/mpe97y имеется ввиду что должен скролиться только попап на fancybox, a body должен оставаться на месте, к слову на андроиде все норм. В смартфоне на safari все норм.

2. В смартфоне на ios когда скролишь вниз страницу сортировка нормально открывается, а когда обратно возвращаешься наверх страницы , то криво: http://prntscr.com/mosb2g

Есть макет второй страницы(карточка шины): https://www.figma.com/file/MFB4kAIST4iNgy6N63GJooRw/%D0%A2%D0%A2%D0%A1-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%88%D0%B8%D0%BD?node-id=10%3A0

И уже сверстанная страница: https://www.tts.ru/testpage/actions/product.php

Правки по этой странице:

1. В сафари на смартфоне не скролятс попапы для добавления отзыва и при нажатии на кнопку "Нашли дешевле": http://prntscr.com/mpebhk , http://prntscr.com/mpebmt

2. На странице есть слайдер: http://prntscr.com/mpebvr В этом слайдере в адаптиве должны подгружаться свои изображения, согласно макета в Figma: https://www.figma.com/file/MFB4kAIST4iNgy6N63GJooRw/%D0%A2%D0%A2%D0%A1-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%88%D0%B8%D0%BD?node-id=10%3A0

3. Релизовать функционал, когда изображение шины всего одно и основой слайдер и слайдер навигации не нужен, сейчас если слайд один, то он уменьшается в размере и слайдер навигации виден: http://prntscr.com/mpeczx

В JS можно реализовать отключение слайдера если элемент всего один и соответственно стилизовать так чтобы соответствовало как в макете: http://prntscr.com/mpedms