Необходимо сделать правки в верстке на WP

Сайт: https://clck.ru/FG4Qt

Правки по калькулятору:

В калькуляторе миниатюры заливаются цветом материала, а не самим материалом

В калькуляторе сделать все параметры п.1 (Д.Ш.) в 1 строчку, материал справа поднять до верхнего уровня (также в калькуляторе в лайтбоксе, он слева в меню)

Размер калькулятора на 1280, сделать таким же, как на HD, убрать скрытие менюшки в шапке на 1280.

Скидка: -0 % (не отображать, где её нет в калькуляторе)

Если в калькуляторе размеры не заданы, а цвета выставлены, справа где цена табличка надпись - (не задан размер - задать) - задать размеры с перемещением вверх по странице к размерам (на разрешениях, где этих полей не видно на 1 экране)

Ссылка на калькулятор: https://clck.ru/FG4QF

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Правки по сайту:

При выборе в продукте группы картинок-материалов, выводится не весь список материалов для добавления в продукт. Возможно как-то отметить просто всю группу?

Зациклить слайдер в продуктах

Главную страницу и страницу товаров, категорий на 1280, размеры элементов сделать такими же, как в HD (только в продукте оставить кнопку заказ под текстом описания, чтобы не было в 3 колонки)

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