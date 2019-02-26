Реализовать полностью кастомный masonry grid для блоков на странице

Привет сообществу!

Сайт на WP, тема Avada. Есть задача реализовать страницу (точнее контейнер на ней), на которой будет ряд блоков с текстом/фоновой картинкой/кнопокой/фоновым цветом в различных комбинациях. При наведении на каждый блок необходимо менять контент блока. Примерно задача выглядит так, как на пристыкованной картинке.

Нашёл много различных, в том числе замечательных плагинов по реализации masonry grid с эффектами при наведении, НО они все позволяют кастомизировать лишь ховер, а по-умолчанию у них у всех идёт картинка.

Необходим спец, который через TeamViewer выполнит задачу и в процессе объяснит шаги, может есть готовые решения или идеи по реализации или опыт, которым можно поделиться?

Оплата 15$/час по курсу.