Сайт: [url=https://clck.ru/FG4Qt]https://clck.ru/FG4Qt[/url] Правки по калькулятору: В калькуляторе миниатюры заливаются цветом материала, а не самим материалом В калькуляторе сделать все параметры п.1 (Д.Ш.) в 1 строчку, материал справа поднять до верхнего уровня (также в калькуляторе в лайтбоксе, он ...
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Нужно сделать верстку ПК до 28 февраля работаем в тиме так как я понимаю что это немного не реально сделать самому)
последний дизайн тут – https://www.dropbox.com/sh/vtv13uiylzkpse5/AACkWnutX2LJMtDB1Lt7p7VGa?dl=0 фотки тут – https://www.dropbox.com/sh/7ewd03n0rkcc6bd/AACz0KC1u1o8UT-19v3ZUJUia?dl=0
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