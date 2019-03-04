Верстальщик
Вот кратко обо мне:Отличные знания html5, css3, bootstrap 3,4Знание основ JQuery (могу написать простые функции, изменить скрипт под себя, например подключить и изменить slick-slider) https://t.me/ilyailysha
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$29
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель выполнил в сроки всегда был на связи одним словом рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда был на связи, были четко поставлены задачи и быстрая своевременная оплата. Рекомендую на все 100% Совместным сотрудничеством полностью доволен.