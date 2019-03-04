ilyaail

Илья ilyaail

 
26 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальщик

Вот кратко обо мне:Отличные знания html5, css3, bootstrap 3,4Знание основ JQuery (могу написать простые функции, изменить скрипт под себя, например подключить и изменить slick-slider) https://t.me/ilyailysha

HTMLBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
jaroslav008
Ярослав 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$29
10 баллов
5 лет назад
Сделать верстку ПК
Отличный исполнитель выполнил в сроки всегда был на связи одним словом рекомендую
Отличный заказчик. Всегда был на связи, были четко поставлены задачи и быстрая своевременная оплата. Рекомендую на все 100% Совместным сотрудничеством полностью доволен.
Ответный отзыв