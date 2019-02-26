Нужен код простейшей странички для мобильного

Нужно сделать простой сайт с тремя простыми одинаковыми страницами для просмотра с мобильных.

Требуется понимание как это сделать, чтобы страницы правильно отображались на экранах разных размеров.

Пример в файле

Элементы сайта

1. картинка (нужна ваша рекомендация, какой размер использовать для мобильных)

Вставляете любую Вашу картинку с этими размерами

2. Заголовок + текст

Это шаблон по этому любые три строки текста

3. готовый код (кнопка)

код пришлю

Итог работы.

ссылка для проверки работы и исходный код