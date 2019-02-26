Нужен код простейшей странички для мобильного

HTML-версткаЗавершен2 заявки174 просмотра
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Нужно сделать простой сайт с тремя простыми одинаковыми страницами для просмотра с мобильных.  

Требуется понимание как это сделать, чтобы страницы правильно отображались на экранах разных размеров. 

Пример в файле 

Элементы сайта 

1. картинка (нужна ваша рекомендация, какой размер использовать для мобильных)  

Вставляете любую Вашу картинку с этими размерами 

2. Заголовок + текст 

Это шаблон по этому любые три строки текста 

3. готовый код (кнопка) 

код пришлю 

Итог работы. 

ссылка для проверки работы и исходный код

5 лет назад
n6969
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Дмитрий работу выполнил быстро, раньше срока. По итогу мне понадобилось внести небольшие изменения, все сделал без вопросов. С общением проблем не было, всегда на связи.
Отличный заказчик, все время на связи, задача поставлена верно, оплата в срок, рекомендую!!
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