Верстальщик для анимации

Надо сделать 6 анимаций, но работа не простая, ибо присудствует много мелочей, начиная от верстки самой страницы заканчивая детально проработкой самих анимашек, на что и уйдт 80% времени.

Оплата почасовая, ищеться человек с опытом javascript, Greensock (GSAP) и svg-анимаций.

Только квалифицированные специалисты которые свободы или скоро освобождаются от проектов.

Связь через скайп, оплата вебмани.