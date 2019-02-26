Верстка и натяжка под WP

Человек кидало. Протянул 2 недели с сайтом говорил что возится. Что то вот вот, но так ничего и не показывал, доверился думал что реально что то делает, но поитогу ничего так и не увидел. Работать с ним крайне не рекомендую, только потеряете время и деньги.