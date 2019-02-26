Сверстать дизайн на Тильда

HTML-версткаЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Требуется сверстать готовый дизайн макет из figma на сервисе тильда (tilda).

5 лет назад
groupsbm
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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