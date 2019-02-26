Верстка Новой темы для сайта

HTML-версткаЗавершен9 заявок238 просмотров
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Задача по натяжке нового дизайна на работающий сайт, фронтенд.

Все необходимые файлы предоставим :)

5 лет назад
ne_anastasia
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$600
4 дня
WMZ
Отличный специалист, все было выполнено в срок и очень качественно. Обязательно еще обращусь!
Выполняли правки и верстку нового объёма задач по нескольким проектам. Было приятно работать в составе команды, отличная организация работы, четко простроенные процессы. Рекомендую ребят, большое спасибо!
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