Нужно закончить верстку шаблона Интернет-магазина на Joomla

Магазин построен на Joomla и Virtuemart 1.1.2.

Есть готовая html верстка с графикой и скриптами (адаптивная для мобильных устройств), которая натянута на шаблон на 90%.

На основе готовой верстки нужно доделать три страницы и устранить имеющиеся недочёты.

Работа не сложная, для тех, кто знаком со старыми версиями Joomla и Viruemart.