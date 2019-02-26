Нужно закончить верстку шаблона Интернет-магазина на Joomla

HTML-версткаЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Магазин построен на Joomla и Virtuemart 1.1.2. 

Есть готовая html верстка с графикой и скриптами (адаптивная для мобильных устройств), которая натянута на шаблон на 90%. 

На основе готовой верстки нужно доделать три страницы и устранить имеющиеся недочёты. 

Работа не сложная, для тех, кто знаком со старыми версиями Joomla и Viruemart. 

Joomla
5 лет назад
LyeshaSarachan1
Леша Сарачан 
47 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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