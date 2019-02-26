Несколько правок и доработок по сайту на WordPress

Добрый день! 1 Вот здесь есть фильтры слева. http://dasha.inspire.kz/catalog/548/1-2%20(46-48)/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9/ Нужно их привести к одному внешнему виду в соответствии с картинкой в приложении. Активные фильтры должны быть с палочкой слева. Также выравнивание. 2 Тут http://dasha.inspire.kz/index.php?section=4&item_id=37&razmer=1-2+%2846-48%29 по кнопкам ...