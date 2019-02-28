Мелкие правки по верстке

HTML-версткаЗавершен2 заявки171 просмотр
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Добрый день!

1 Вот здесь есть фильтры слева. http://dasha.inspire.kz/catalog/548/1-2%20(46-48)/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9/ Нужно их привести к одному внешнему виду в соответствии с картинкой в приложении. Активные фильтры должны быть с палочкой слева. Также выравнивание.

2 Тут http://dasha.inspire.kz/index.php?section=4&item_id=37&razmer=1-2+%2846-48%29 по кнопкам выбора цвета и размера. Нужно отцентровать текст внутри кнопок. И цвет и размер. Цвет появляется после выбора размера.

Стрелки лучше прибить к  правому краю кнопки, чтобы на мелких разрешениях текст на них не

налезал. (скрин "кнопки размера / цвета")

Задача простая. Очень срочная.

5 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
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