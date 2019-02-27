Написание php скрипта парсера товаров поставщика Opencart 2.3

HTML-версткаЗакрыт7 заявок201 просмотр
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имею сайт на opencart 2.3 

необходимо грузить с сайта  определенные категории

По ссылке 

http://

и по файлу yml 

Желательно сделать возможным запуска по Cron 

PHPOpenCart
5 лет назад
nokynku
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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