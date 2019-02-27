Написание php скрипта парсера товаров поставщика Opencart 2.3

Сайт: [url=http://golden-pantera.com.ua/]http://golden-pantera.com.ua/ [/url]ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
имею сайт на opencart 2.3
необходимо грузить с сайта определенные категории
По ссылке
и по файлу yml
Желательно сделать возможным запуска по Cron
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