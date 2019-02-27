Сверстать 5 страниц сайта (портфолио)

Сайт: [url=http://golden-pantera.com.ua/]http://golden-pantera.com.ua/ [/url]ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Страницы должны полностью соответствовать макету и быть адаптивными.
Анимация должна быть рабочей.
Код должен быть ровным и не тормозящим
Верстка должна содержать базовые элементы сайта - шапку и подвал по аналогии с другими страницами портфолио - https://koloro.ua/portfolio/identika.html
Дизайн пришлем psd-файлом в личной переписке.
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