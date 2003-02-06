Нужна верстка одностраничника. Работы на пару часов.

Нужно сверстать сайт для интернет-магазина. Далее верстка будет интегрироваться в Joomla. -- Центральная часть сайта на PC фикс от 1000 пикс и более. Всегда стоит по центру, тянется только бэкграунд в шапке и подвале. Адаптация только под мобильный ...