Адаптивная верстка шаблона Open Cart 2.3 + интеграция

HTML-версткаЗавершен10 заявок290 просмотров
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Необходима адаптивная верстка + интеграция для магазина на Open Cart 2.3

Шаблон нарисован в Sketch

Сроки - неделя.

5 лет назад
alexpharm
Тихонов 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$550
20 дней
WMZ
Крутой спец. Сделано все качественно! Верстка пиксель в пиксель. Буду обращаться еще! Мои наилучшие рекомендации!
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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