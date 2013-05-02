alexpharm

Тихонов alexpharm

 
35 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод с русского на польский

    Необходим перевод с русского на польский. Тематика смешанная  медицина\спорт\анаболические стероиды Любители перевести тесты автоматическими системами переводов, и желающие в последствии выдать такой перевод за качественный (ибо попадались и такие) - сразу проходите мимо.  Обьем 8114 знаков. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Редактирование перевода на Польском языке

    Доброго времени суток! Имеется магазин, в котором перевод карточек товаров и категорий с русского языка на Польский осуществлен с помощью машинного перевода Яндекс. Сами понимаете такой перевод оставляет кучу ошибок и не переводит некоторые речевые ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ре-дизайн ИМ

    Доброго времени суток.  Необходим редизайн ИМ  farmaua.com Сейчас все косо, криво и не красиво.  Нужен легкий, адаптивный дизайн, светлые тона, минимализм. Максимальная концентрация на удобстве пользователя в совершении покупки. Возможно, если есть резон, перевода им на ОС 2? Кроме ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильная версия интернет магазина на основе AMP

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Нужно реализовать мобильную версию интернет - магазина farmaua.com У магазина сейчас адаптивная верстка, которая работает криво. Сверстать нужно с "ноля" используя Accelerated Mobile Pages (AMP). Жду строки, цены.  Исполнителя выберу в течении 24 часов.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • "Допилить" и доработать мобильную версию интернет магазина

    Доброго времени суток Уважаемые!  Необходимо мобильную версию ИМ farmaua.com адаптировать под Ускоренные мобильные страницы (AMP) Если с адаптацией текущей версии не выходит, то необходимо критически проанализировать текущую адаптивную версию магазина и устранить косяки верстки и ошибки.  Возможно вы предложите переверстать ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптация ИМ под мобильные устройства

    Доброго времени суток.  Необходимо адаптировать ИМ [url=http://farmaua.com/]farmaua.com[/url] под мобильные устройства. Над проектом пытался поработать один не добросовестный фрилансер. Да так и не доработал... Предоплату не делаю. Расчет вебмани или перевод на карту привата по выполнению работы.   Предпочтение отдам фрилансеру ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Несколько доработок для интернет-магазина.

    Доброго времени суток. Для интернет магазина www.farma.in.ua требуется ряд доработок, движок самописный. 1. Реализовать систему цен как на сайте http://www.peptid.com.ua/peptidy.html . Реализовать минимальный заказ. Т.е. если корзина меньше чем определенная сумма, выпрыгивает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание ЧПУ для сайта

    Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...

    HTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение сайта по продаже спортфармакологии

    Доброго времени суток. Необходимо продвинуть сайт по продаже спортивной фармакологии www.farma.in.ua Сайт уже в топах по некоторым запросам. Список ключей прилагаю. Жду ваших предложений, строки и бюджеты...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание ИМ по продаже спортивной фармакологии

    Доброго времени суток. В наличии магаз www.farma.in.ua Магаз делали на самописе... Теперь критически не хватает функционала... Необходимо создать ИМ с нуля. Нейм магаза profarma либо farma.kiev.ua Необходим красивый легкий и функциональный ...

    Magento
    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
год назад
Разработка логотипа для интернет магазина
Отличный заказчик, быстрая оплата и четкая задача, спасибо за интересный проект
Все было сделано качественно и оперативно! Рекомендую Романа как отличного дизайнера. Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Masher_125
Мария 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$35
10 баллов
4 года назад
Перевод с русского на польский
Спасибо за сотрудничество! Всё отлично!
Все прошло хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$550
10 баллов
5 лет назад
Адаптивная верстка шаблона Open Cart 2.3 + интеграция
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Крутой спец. Сделано все качественно! Верстка пиксель в пиксель. Буду обращаться еще! Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
mma86
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Создание ЧПУ для сайта
Всё норм. Оплата вовремя.
Все прошло просто отлично! Михаил показал себя отличным специалистом. С работой справился на все 100%, не смотря на то что у нас самопис ЦМС, кривой код и т.д. Рекомендую. Создаю новый приватный проект для Михаила!
Ответный отзыв
vvsedin
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Несколько доработок для интернет-магазина.
Отличный заказчик, четкое задание, никаких проблем с оплатой.
Валерий "суперовый" специалист в своем деле. Все было реализовано в кратчайшие строки. Рекомендую к сотрудничеству. В дальнейшем по будем работать с Валерием по все нашим проектам.
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