Необходимо разработать логотип для интернет-магазина по продаже спортивной фармакологии doping.ua Желательно несколько вариантов.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Необходим перевод с русского на польский. Тематика смешанная медицина\спорт\анаболические стероиды Любители перевести тесты автоматическими системами переводов, и желающие в последствии выдать такой перевод за качественный (ибо попадались и такие) - сразу проходите мимо. Обьем 8114 знаков. ...Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток! Имеется магазин, в котором перевод карточек товаров и категорий с русского языка на Польский осуществлен с помощью машинного перевода Яндекс. Сами понимаете такой перевод оставляет кучу ошибок и не переводит некоторые речевые ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима адаптивная верстка + интеграция для магазина на Open Cart 2.3 Шаблон нарисован в Sketch Сроки - неделя.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Имеется магазин по продаже спортивной фармакологии - farmaua.com Необходимо сделать редизайн ИМ. Движок ОС 1.5Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Необходим редизайн ИМ farmaua.com Сейчас все косо, криво и не красиво. Нужен легкий, адаптивный дизайн, светлые тона, минимализм. Максимальная концентрация на удобстве пользователя в совершении покупки. Возможно, если есть резон, перевода им на ОС 2? Кроме ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Нужно реализовать мобильную версию интернет - магазина farmaua.com У магазина сейчас адаптивная верстка, которая работает криво. Сверстать нужно с "ноля" используя Accelerated Mobile Pages (AMP). Жду строки, цены. Исполнителя выберу в течении 24 часов.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток Уважаемые! Необходимо мобильную версию ИМ farmaua.com адаптировать под Ускоренные мобильные страницы (AMP) Если с адаптацией текущей версии не выходит, то необходимо критически проанализировать текущую адаптивную версию магазина и устранить косяки верстки и ошибки. Возможно вы предложите переверстать ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо адаптировать ИМ [url=http://farmaua.com/]farmaua.com[/url] под мобильные устройства. Над проектом пытался поработать один не добросовестный фрилансер. Да так и не доработал... Предоплату не делаю. Расчет вебмани или перевод на карту привата по выполнению работы. Предпочтение отдам фрилансеру ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Не работает заказ через корзину в ИМ http://farmaua.com/ Необходимо устранить неполадку. Желательно реализовать быстрый заказ Ввод только имени и электронной почты...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Для интернет магазина www.farma.in.ua требуется ряд доработок, движок самописный. 1. Реализовать систему цен как на сайте http://www.peptid.com.ua/peptidy.html . Реализовать минимальный заказ. Т.е. если корзина меньше чем определенная сумма, выпрыгивает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения. В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо продвинуть сайт по продаже спортивной фармакологии www.farma.in.ua Сайт уже в топах по некоторым запросам. Список ключей прилагаю. Жду ваших предложений, строки и бюджеты...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. В наличии магаз www.farma.in.ua Магаз делали на самописе... Теперь критически не хватает функционала... Необходимо создать ИМ с нуля. Нейм магаза profarma либо farma.kiev.ua Необходим красивый легкий и функциональный ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт11 лет назад
Для интернет -магазина спортивной фармакологии www.farma.in.ua необходимо создать и сверстать шаблон для сервиса почтовых рассылок http://mailchimp.com/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходим копирайт всех описаний анаболических препаратов сайта farma.in.ua Жду ваших предложений.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад