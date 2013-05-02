Доброго времени суток. Необходимо адаптировать ИМ [url=http://farmaua.com/]farmaua.com[/url] под мобильные устройства. Над проектом пытался поработать один не добросовестный фрилансер. Да так и не доработал... Предоплату не делаю. Расчет вебмани или перевод на карту привата по выполнению работы. Предпочтение отдам фрилансеру ...