Создание ЧПУ для сайта

Интернет-магазиныЗавершен5 заявок192 просмотра
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Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения.

В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной страницы.

Т.е. открывается окошко где нужно ввести:

А) Адрес страницы для которой нужно будет создать урл – например www.site.ru/555.html

Б) Название страницы которое я придумываю – например super_site

В итоге после нажатия принять, получается страница: www.site.ru/super_site.ht... (или без html..)

10 лет назад
alexpharm
Тихонов 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mma86
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$35
3 дня
Все прошло просто отлично! Михаил показал себя отличным специалистом. С работой справился на все 100%, не смотря на то что у нас самопис ЦМС, кривой код и т.д. Рекомендую. Создаю новый приватный проект для Михаила!
Всё норм. Оплата вовремя.
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