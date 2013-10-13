Создание ЧПУ для сайта

Нужен программист, который сможет сделать ручной ввод ЧПУ (человекопонятныеурл) для сайта. Движок самопис. Жду Ваши предложения.

В админке должна быть закладка ЧПУ, и когда я ее открываю у меня появляется возможность добавить ЧПУ для определенной страницы.

Т.е. открывается окошко где нужно ввести:

А) Адрес страницы для которой нужно будет создать урл – например www.site.ru/555.html

Б) Название страницы которое я придумываю – например super_site

В итоге после нажатия принять, получается страница: www.site.ru/super_site.ht... (или без html..)