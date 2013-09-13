Написать под Опенкарт систему обработки заказов

Переводим наши интернет-магазины на Shop Script 5 с более старой версии скрипта. Как известно, Shop Script 5 был переписан с нуля с использованием более современных архитектурных решений, модульно, с красивым и ясным кодом, с возможностью встраивания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Будет создана мини CRM для обработки заказов из нескольких магазинов, сделанных на Опенкарте.
Требуется после обсуждения моего мини ТЗ написать сервис собирающий заказы с нескольких интернет-магазинов и с телефона.
Этапы, которые проходит каждый заказ:
1. Заказ с сайта (или по телефону с голоса).
2. Заявка отправлена на производство.
После возможны варианты:
3а. Отказ клиента.
3б. Ожидание предоплаты.(после этого пункта идет 3в).
3в. Отправлен на производство.
3г. Имеется на складе, тогда после п. 2 сразу переходим на пункт 4.
4. Поступил на склад производителя.
5. Назначена дата доставки
6. Доставлен
7. Клиент сообщил о качестве доставки.
Каждое событие содержит поле для комментариев, при обработке назначается дата следующего события.
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