Написать под Опенкарт систему обработки заказов

Будет создана мини CRM для обработки заказов из нескольких магазинов, сделанных на Опенкарте.

Требуется после обсуждения моего мини ТЗ написать сервис собирающий заказы с нескольких интернет-магазинов и с телефона.

Этапы, которые проходит каждый заказ:

1. Заказ с сайта (или по телефону с голоса).

2. Заявка отправлена на производство.

После возможны варианты:

3а. Отказ клиента.

3б. Ожидание предоплаты.(после этого пункта идет 3в).

3в. Отправлен на производство.

3г. Имеется на складе, тогда после п. 2 сразу переходим на пункт 4.

4. Поступил на склад производителя.

5. Назначена дата доставки

6. Доставлен

7. Клиент сообщил о качестве доставки.

Каждое событие содержит поле для комментариев, при обработке назначается дата следующего события.