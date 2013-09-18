Переделать интернет-магазин на движке Magento

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки140 просмотров
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Добрый день!Купили недавно сайт шаблон на движке Magento,хотели бы переделать кое-что, внести кое какие дополнения и помочь или подсказать как залить на сайт товар.

Magento
10 лет назад
tsuprunyuk
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
new-vision
Владислав 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-1)
10 лет назад
$75
1 день
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