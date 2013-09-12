Интернет-магазин WordPress + woocommerce

Требуется человек с опытом верстки и программирования WordPress.

Нужно исправить верстку под наш макет а так же допилить woocommerce.

В дальнейшем будут задания по модернизации, оптимизации и написанию плагинов, поэтому предпочтительно нацеленность на долгосрочное сотрудничество.

Проект для исполнителей с опытом и положительными отзывами, поэтому цена может быть по договоренности разумно выше.