Интернет-магазин WordPress + woocommerce

Здравствуйте. Интернет-магазину http://siesta24.ru/ требуется корректно обновить версию Joomla c 1.5 до 2.5 + Virtuemart с сохранением дизайна, шаблонов, электронных адресов ключевых страниц, с минимальными потерями индексации сайта в поисковых системах Yandex, Google и пр. + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек с опытом верстки и программирования WordPress.
Нужно исправить верстку под наш макет а так же допилить woocommerce.
В дальнейшем будут задания по модернизации, оптимизации и написанию плагинов, поэтому предпочтительно нацеленность на долгосрочное сотрудничество.
Проект для исполнителей с опытом и положительными отзывами, поэтому цена может быть по договоренности разумно выше.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Нужно сделать интернет магазин на движке Joomla (или Ваш вариант), с корзиной и оплатой через Robokassa. Так же: рассылка клиентам новостей о поступлении новых коллекций, раскладка фото на главной странице, увеличение фотографий товара, ссылки на ...Интернет-магазины31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Проект http://goo.gl/y944zs Магазин работает на Webasyst shop-script 3 Первая задача, которую нужно больше относится к верстке чем к программированию. Тем не менее проекты постоянно требуются программные доработки. Задача: 1) на разрешении 1820 (максимальная ширина сайта) необходимо на странице каталога ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно дотянуть сверстанные страницы на скрипт shop-script. ТЗ и файлы сброшу на почту, обсудить проект можем по скайпу. Жду предложений! По срокам - очень СРОЧНО, до 16.09.13.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Есть шаблон интернет-магазина, написан на php. необходимо внести корректировки в структуру сайта, в сам шаблон. насколько я знаю, возможно это сделать только через ftp клиент. соответственно, есть ftp доступ.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо создать и отладить магазин на готовом шаблоне: http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/43006.html Мои ожидания: полностью функционирующий магазин, залитый и настроенный на моем хостинге. Главную картинку возможно нужно будет заменить. Четыре круглых картинки должны быть фукциональны, и переводить в соответствующий раздел, изображения ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Ищу программиста по Prestashop. Нужно выполнить ряд правок в моем интернет магазине. Жду предложений. Связываться буду через ЛС. С Уважением Евгений ВараваИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад